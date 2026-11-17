Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 11:35

BURSA'DA 14 YILLIK KAYIP DOSYASINDA KRİTİK GELİŞME: KÜLLERDEN ÇIKAN KEMİK PARÇASI EŞLEŞTİ

Bursa'da 2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu ve eski eşi Saime Sivri'ye ilişkin 14 yıllık soruşturmada kritik bir delile ulaşıldı. Kestel'de yıllar önce bulunan yanmış insan kalıntıları arasındaki üst çene kemiği parçasının, Mehmet Şahinoğlu'nun diş tedavisi kayıtlarıyla eşleşmesi dosyanın seyrini değiştirdi.

2015'TEKİ YANGINDA BULUNAN KEMİKLER YENİDEN İNCELENDİ

2012 yılından bu yana kayıp olarak aranan ikilinin akıbetinin belirlenmesi için yürütülen soruşturma kapsamında geçmiş yıllara ait adli tıp raporları tekrar mercek altına alındı. Kestel ilçesi Ümitalan mevkisinde 2015 yılında çıkan orman yangınının ardından bölgede yanmış insan kalıntıları bulunmuş, ancak ağır tahribat nedeniyle o dönemde kesin kimlik tespiti yapılamamıştı. Dosyanın yeniden açılması ve bölgede yapılan incelemelerde, kalıntılar arasındaki üst çene kemiğindeki diş yapısının Mehmet Şahinoğlu'nun 2011 yılında yaptırdığı diş tedavisi kayıtlarıyla örtüştüğü belirlendi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, YENİ KEMİK PARÇALARINA ULAŞILDI

Elde edilen bu bulgunun ardından iletişim kayıtları ve tanık ifadelerini yeniden değerlendiren ekipler, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 1 firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan bir tanığın beyanı üzerine aynı bölgede yapılan kazıda, Saime Sivri'ye ait olduğu değerlendirilen 5 kemik parçası daha bulunarak DNA testi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.