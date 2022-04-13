Haftalardır devam eden Rusya-Ukrayna savaşının şiddetlenerek devam etmesi, Rusya'nın komşuları Finlandiya ve İsveç'i endişelendirdi. Bugüne kadar tarihsel olarak NATO'ya girme girişiminde bulunmayan iki ülkede de NATO'ya girme taleplerinin olabileceği ifade ediliyordu. İsveç Başbakanı Anderson da bir son dakika açıklamasında bulunarak İsveç'in güvenliği için en iyi sonuca bakılması gerektiğini söyleyerek, "İsveç'teki güvenlik durumu hızla gözden geçirmeliyiz" dedi.

BÜTÜN HAFTA GÖZDEN GEÇİRDİLER

Bu ifadelerin ardından Rusya ise iki ülkeye de gözdağı vermişti. Gelen bir son dakika haberine İsveç bu tehditlere kulak asmayarak NATO'ya gireceğini açıkladı. Nitekim İsveç'teki iktidar partisi, bu hafta NATO üyeleğine girmeyi muhalefetle birlike gözden geçirdiklerini dile getirmişti.

HALK SICAK BAKIYOR

Öte yandan İsveç Savunma Araştırma Ajansı Araştırma Direktörü Robert Dalsjo da Ukraynalılara empati duyan ve aynı kaderi paylaşabileceğini düşünen binlerce İsveçli'nin NATO'ya karşı sıcak bakmaya başladığını ifade etmişti.

HAZİRAN AYINDA SUNULACAK

Anadolu Ajansı ise İsveç'in SVD gazetesinin, İsveç'in haziran ayında NATO üyeliğine başvuruda bulunacağını iddia ettiğini dile getirdi. Gazetenin haberinde, İsveç'in NATO üyeliği başvurusunun, 29-30 Haziran tarihlerinde İspanya'da yapılacak NATO ülkeleri toplantısında sunulacağı kaydedildi.

BİR ARAYA GELDİLER

NATO üyeliği görüşmeleri için İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de ülkesinin İltalehti gazetesine yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuru kararının haftalar içinde belli olacağını söyledi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO üyeliği konusunu görüşmek üzere bir araya geldi.

TIMES: İSVEÇ VE FİNLANDİYA ÜYE OLUYOR

Özellikle Rusya ile sınırı olan Finlandiya ve İsveç gibi ülkelerde, NATO'ya üyelik konuları ciddi boyutta konuşulmaya başlandı. Bu kapsamda İngiliz gazetesi The Times'ta yayınlanan bir analiz yazısında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yazıda İsveç ve Finlandiya'nın yaz aylarında NATO üyesi olmaya hazırlandığı belirtilirken, bu konuda Rusya'nın stratejik hatasına dikkat çekiliyor. Analize göre Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı, bölge ülkelerini savunmasız hissettirerek NATO'ya yönlendiriyor.

HELSİNKİ TABELASI

Başvuru kararının dün Finlandiya sınırından gelen görüntülerden sonra gelmesi dikkat çekti. Dün yabancı haber kaynakları arasında yayınlanan bir videoda Rus konvoyunun Finlandiya sınırına doğru hareket ettiği ifade edilmişti. Videodaki 'Helsinki' yazılı tabeladan yola çıkılarak Rusya'nın Finlandiya sınırında konuşlandığı düşünülmüş, akşam saatlerinde de bu haberler doğrulanmıştı.

NATO'YA ÜYE ÜLKELER

1949'da kurulan NATO'ya günümüze kadar belli aralıklarla yeni ülkeler üye oldu.

Türkiye'nin 1952'de üye olduğu birliğe en son 2020'de Kuzey Makedonya dahil oldu.

30 üye ülkenin bulunduğu NATO'da diğer üyeler şu şekilde:

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İtalya, İzlanda, Kanada, Karadaǧ, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.