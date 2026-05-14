Kurban Bayramı öncesi AŞTİ’de otobüs bileti fiyatlarına bakanlık markajı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde özellikle haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bakanlık Ekipleri Ankara'da Fiyat Takibi Başlattı

Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde piyasa dengesini korumak için harekete geçti. Başkentte hem sebze-meyve halinde hem de Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde özellikle haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

AŞTİ'de Bilet Fiyatlarına Sıkı Takip

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleriyle koordineli olarak yürütülen AŞTİ denetimlerinde, otobüs firmalarının sistemdeki fiyat listeleri ile vatandaşa kesilen biletler tek tek karşılaştırıldı. Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında bilet gişelerinin yanı sıra terminal içerisindeki kafe, restoran ve büfelerde de etiket kontrolleri yapıldı. Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, sistemdeki beyan ile bilet fiyatı arasında uyumsuzluk tespit edilen işletmelere ağır idari yaptırımlar uygulanacağını vurguladı.

Halde Künye ve Fiyat Kontrolü Yapıldı

Meyve ve sebze halindeki denetimlerde ise ürünlerin künyeleri, alış ve satış fiyatları mercek altına alındı. Ekipler, tarladan sofraya gelen süreçte haksız fiyatlandırma yapılıp yapılmadığını denetleyerek stokçuluk ve fahiş kâr marjlarına karşı kontrollerini sıkılaştırdı. Bakanlık yetkilileri, bayram süresince denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Hasan Demir
