Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik kapasite artışı: YHT'ye 6 ek sefer

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı'nda artan yolcu talebine yanıt vermek için yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını açıkladı. Ankara-İstanbul YHT hattında 3 günde karşılıklı 6 ek sefer düzenlenecek, ana hat ve bölgesel trenlere ise 100 vagon ilave edilecek. Bayram seyahatinde tren kullananlar için tüm ayrıntılar haberimizde…

YHT'ye 3 günde 6 ek sefer

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında 19, 22 ve 23 Mart günlerinde ek seferler düzenleneceğini bildirdi. Uraloğlu, "Ankara-İstanbul arasında 3 günde karşılıklı olarak 6 ek sefer gerçekleştireceğiz. Böylece 2 bin 898 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak." dedi. İlave YHT seferlerinin Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dan ise 17.45'te kalkacağı belirtildi.

Ana hat ve bölgesel trenlere 100 vagon

19-23 Mart tarihleri arasında İzmir Mavi Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni ve Edirne-Halkalı Bölgesel Treni'ne vagon ilavesi yapılacak. Toplam 100 vagonluk artışla ana hat ve bölgesel trenlerde 6 bin kişilik ilave koltuk kapasitesi oluşturulacak.

"Tatil yoğunluğuna hazırız"

Bakan Uraloğlu, "Demir yolunda tatil yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın tatilde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık." dedi.

