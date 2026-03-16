Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik kapasite artışı: YHT'ye 6 ek sefer
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı'nda artan yolcu talebine yanıt vermek için yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını açıkladı. Ankara-İstanbul YHT hattında 3 günde karşılıklı 6 ek sefer düzenlenecek, ana hat ve bölgesel trenlere ise 100 vagon ilave edilecek. Bayram seyahatinde tren kullananlar için tüm ayrıntılar haberimizde…
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı'nda artan yolcu talebine yanıt vermek amacıyla yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını açıkladı.
YHT'ye 3 günde 6 ek sefer
Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında 19, 22 ve 23 Mart günlerinde ek seferler düzenleneceğini bildirdi. Uraloğlu, "Ankara-İstanbul arasında 3 günde karşılıklı olarak 6 ek sefer gerçekleştireceğiz. Böylece 2 bin 898 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak." dedi. İlave YHT seferlerinin Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dan ise 17.45'te kalkacağı belirtildi.
Ana hat ve bölgesel trenlere 100 vagon
19-23 Mart tarihleri arasında İzmir Mavi Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni ve Edirne-Halkalı Bölgesel Treni'ne vagon ilavesi yapılacak. Toplam 100 vagonluk artışla ana hat ve bölgesel trenlerde 6 bin kişilik ilave koltuk kapasitesi oluşturulacak.
"Tatil yoğunluğuna hazırız"
Bakan Uraloğlu, "Demir yolunda tatil yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın tatilde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık." dedi.