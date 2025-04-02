Ramazan Bayramı tatilinin 4. gününde 647 trafik kazası: 7 ölü 1165 yaralı!

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2025 11:44

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 4. gününde 647 trafik kazasının meydana geldiğini bildirdi. Yerlikaya, kazalarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini bin 165 vatandaşın yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ramazan Bayramı tatilinin 4. günü (Salı) 647 trafik kazası meydana geldi. Maalesef

7 vatandaşımız hayatını kaybetti,

1.165 vatandaşımız ise yaralandı.

Bayramlar sevdiklerimizle bir arada olmanın en güzel zamanı. Bu güzel anları acıya dönüştürmemek için lütfen trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.



Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) maalesef

34 vatandaşımız hayatını kaybetti.

4.784 vatandaşımız ise yaralandı.





9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 4. günü 1 Nisan 2025 Salı günü trafik ekiplerimizce;

495.753 araç denetlendi.

21.178 araca hız ve radar işlemi,

51.120 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.