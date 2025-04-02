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Erzurum Oltu’da işçi servisi kazası: 1 ölü 11 yaralı!
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Erzurum Oltu'da işçi servisi kazası: 1 ölü 11 yaralı!

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 12:18 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2025 12:38

Erzurum'un Oltu ilçesinde işçi servisi kaza yaptı: 1 ölü, 11 yaralı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, yağmur nedeniyle kayarak kontrolden çıkan servis aracı yol kenarındaki tepeye çarparak ters döndü. Yaralılardan biri Erzurum'a sevk edilirken, diğerleri Oltu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum'da bir fabrikanın servis midibüsü yamaca çarparak durabildi, 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Oltu ilçesinin Başbağlar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan Muhittin S. idaresindeki 41 ASH 335 plakalı bir fabrikanın servis midibüsü, önce yol kenarındaki su kanalına düşüp ardından yamaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada araçtaki Doğan Özkan hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Oltu ve Tortum'daki hastanelere kaldırıldı.

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