Prof. Dr. Uğur Şahin, aşı sırasına giren dünya ülkelerini bir kenara itti! Öncelik Türkiye'nin...

Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci, koronavirüs salgınına (COVİD- 19) umut olacak aşıyı geliştirdi. Aşı sırasına giren dünya ülkelerini bir kenara itti. Önceliği Türkiye’ye vereceğini bildirdi.





Corona aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci, ortakları Pfizer'i devre dışı bıraktı. Ankara da ABD'li şirketle değil, Türk çiftin Biontech firmasıyla temas sağladı. İki mucidin, "Ne kadar aşı lazımsa hazır" dediği vurgulandı.





BİLİM UĞURUNA!

Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci, COVİD- 19'a umut olacak aşıyı geliştirdi. Dünyanın konuştuğu bilim insanı, "Aşının hiçbir yan etkisi yok" diye güvence verdi. Önceki gün de yürüyüşte görüntülendi.





Biontech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin, ABD'li Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşının yüzde 90 başarı gösterdi. Dün BBC'ye konuşan Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının ciddi yan etkisinin olmadığını söyledi. "Araştırmayı durduracak orta vadeli yan etkiyle karşılaşmadık" dedi.

Dünyanın konuştuğu çift, mütevazi yaşamlarıyla da gündemdeydi. Almanya Mainz'de sade bir evde yaşamını sürdüren ve işe bisikletle giden Prof. Dr. Uğur Şahin, önceki gün yürüyüşte görüntülendi. Virüse karşı maske takması dikkat çekti.



İşine bisikletle giden Prof. Dr. Şahin, önceki gün yürüyüşte görüntülendi.







Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Şahin çiftini telefonla arayıp tebrik etti.





GELECEK KIŞ RAHATIZ

Prof. Dr. Uğur Şahin, geliştirilen COVİD-19 aşısıyla ilgili detayları paylaştı: Aşı, 3 hafta arayla iki doz yapılacak. İnsanlar arasındaki bulaşmayı da azaltacak. Belki yüzde 90 değil, belki yüzde 50 oranında. Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek.





YANLIŞ HESAP!

Şahin çifti, başarılarıyla dünya çapında tanındı. Türkiye'de ise ikili adına sahte Twitter hesabı açıldı!





'BILL' YONLUK YATIRIM

ABD'li işadamı Bill Gates, COVİD-19'u seneler öncesinden bildi. Eşi Melinda ile kurduğu vakıfla aşı çalışmalarına destek verdi! Şimdi de aşının eşit dağıtılması için 70 milyon dolarlık fon sağladığını söyledi.

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