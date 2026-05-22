Başkan Erdoğan açıkladı: Ülkemiz bölgesinin güvenli limanı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü Programı'nda yaptığı açıklamalarda, küresel finansal sistemdeki dijital dönüşümün fırsatların yanı sıra manipülatif içerikler ve dijital dolandırıcılık gibi büyük tehditleri de beraberinde getirdiğini vurguladı. Finansal okuryazarlığın güçlü bir ekonominin gerek şartı haline geldiğini belirten Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi bünyesinde açılan Tek Durak Ofisi ile yabancı kaynak girişini teşvik eden yeni yasal düzenlemelere dikkat çekerek, "Ülkemizin bölgesinin güvenli limanı olduğu bu süreçte bir kere daha görülmüştür." ifadelerini kullandı.
