İstanbul'a böyle ihanet etmişler! Tarihi çeşme üzerine bina...

Fatih'te 250 yıllık tarihi çeşme üzerine inşa edilen bina görenleri hayrete düşürüyor. Zeynep Sultan Çeşmesi'nin estetiği, ne yazık ki üzerine inşa edilen 4 katlı bina nedeniyle adeta örtülü durumda. Balat'taki Çorbacı Çeşmesinin ise bir kısmı yola gömülmüş halde.Konu hakkında açıkmalarda bulunan tarih araştırmacısı Mehmet Dilbaz, "Bir zamanlar İstanbul'da 10 bine yakın çeşme olduğu, ancak şu an kayıt altında yalnızca 1200 çeşmenin kaldığı biliniyor. Bunlardan yalnızca 60-70 tanesinin suyu akıyor." dedi.