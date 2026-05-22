Başkan Erdoğan 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde açıkladı: Sırada Diyarbakır var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Turkuvaz Medya'nın düzenlediği 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Turkuvaz Medya'ya teşekkür eden Başkan Erdoğan enerji arz güvenliğinin milli güvenlik ve kalkınma için kritik önemde olduğunu vurguladı. Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendiklerini dile getiren Erdoğan, "Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz. Bunların haricinde başka hazırlıklarımız da söz konusu." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye'nin seyirci değil oyuncu kurucu olmayı hedeflediğini bildirdi.
