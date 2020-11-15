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    • 15.11.2020 Gazete
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    Eşi Dr.Özlem ile birlikte koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. : "Ben değilim"

    Prof. Dr. ile eşi Dr. ’nin COVİD-19’a karşı geliştirdiği aşı insanlığa umut oldu. Türk bilim insanı dünyanın ilgisinden sıkıldığını belirterek “Ben değilim” diye konuştu.

    Bilim insanları Coronavirüs'e çare bulmak için harekete geçti. 'dan gelen haber ise yüreklere su serpti. BioNTech firmasının sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. 'nin ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği aşı virüse karşı yüzde 90 başarı gösterdi.

    Dünya, gurbetçi ailenin çocukları olan Şahin çiftinin başarısına kilitlendi. 2021'in ilk aylarında dünyaya dağıtımı yapılacak aşının kahramanları, dünya basınının manşetlerini süsledi. "Bu aşı salgını bitirecek" diyen Prof. Dr. Şahin ise ilgiden sıkıldığını söyledi. "Ben film yıldızı değilim bilim insanıyım" dedi.

    ALMAN BİLD gazetesi, 'in İskenderun'da başlayan hayat hikayesine yer verdi. Şahin için "Aşının babası" dedi.



    İNGİLİZ DAILY MAIL, Uğur Şahin ile Özlem Türeci'yi 'Dünyayı kurtaracak çift' diye tanıttı.

    ABD'Lİ THE TIMES gazetesi, Şahin çiftinin geliştirdiği aşıya övgüler yağdırdı.

    İNGİLİZ THE GUARDIAN Türk çifti, "Rüya takımı" diye yorumladı.



    gazetesi, haberinde Şahin çiftinin mütevazı hayatına yer verdi. "Arabaları bile yok" dedi.



    AŞI BURADA SAKLANACAK
    Prof. Dr. Uğur Şahin, geliştirdiği aşının eksi 70 derecede saklanması gerektiğini söyledi.




    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, işte o aşının saklanacağı dolapları gösterdi. "Aşı sentetik biyolojik madde, düşük derecede bozulabiliyor. Milyonlarca kutu aşıyı depolayacağınız eksi 70 derece depolar yok ülkelerde. Bu ciddi bir sorun, bunun aşılmasına çalışılıyor, süre çok kısa" dedi.






    SİBER SALDIRI ŞOKU
    Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, COVİD-19'a karşı aşıyı bulduklarını açıkladı. Şirketleri BioNTech'in iki aydır siber saldırı altında olduğu ortaya çıktı! Yapılan açıklamada, "Saldırı herhangi bir hasara yol açmadı" ifadesi kullanıldı.
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