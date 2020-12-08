Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı bir canlı yayın programında rahatsızlanarak yayından ayrıldı. Prof. Dr. Ceyhan'ın sağlık durumuna ilişkin son durumu CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova aktardı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın canlı yayından ayrılmasının ardından verilen aradan sonra programın sunucu Başak Şengül şu bilgiyi paylaştı:

"Tam anlamıyla durumuna dair net bir bilgi edinemedik. Sağlık ekiplerinin de müdahalesi söz konusu. Malumunuz Ankara stüdyosundaydı Prof Dr. Mehmet Ceyhan. Kendisi aşı ile, salgın ile salgın başladığından bu yana bütün sorularımızı cevaplayan, Türkiye kamuoyunun da güvenle takip ettiği uzman bir isim. Rahatsızlandı birkaç dakika öncesinde. Geride bıraktığımız arayı da o sebeple vermiştik. Bir an önce kendisinden iyi haber alıp sizlerle paylaşmak istiyoruz."

CNN Türk'ün Ankara stüdyolarından programa katılan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Mehmet Ceyhan'la ayrı stüdyoda bulunan Hulki Cevizoğlu ise şöyle konuştu:

"Şöyle söyleyelim, şimdi bir hafif baş dönmesi olmuş hocamıza. O yan stüdyoda. Şu an ambulans girmek üzere binaya. Hocamız şu anda ambulansla hastaneye gidiyor. Şuuru, bilinci yerinde. Gün boyunca çok toplantılara katıldığını, yorgun olduğunu söyledi hoca. Gereken tıbbi yardım yapılıyor şu anda."

PROF. DR. MEHMET CEYHAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yayına telefonla bağlanan CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın son durumu hakkında bilgi verdi. Prof. Ceyhan'la telefonda konuştuğunu aktaran Canova, hocanın durumunun iyi olduğunu aktardı.

"SAĞLIK BAKANLIĞI DA DEVREDE"

Canova'nın açıklamaları şu şekilde:

"Hocanın durumu gayet iyi, az önce kendisiyle görüştüm. Bir süredir var olan mide rahatsızlığı varmış, sabah saatlerinde de sıkıntı yaşamış. Çok hızlı hareket edildi, ambulans geldi. Sağlık Bakanlığı da devrede. Şimdi ambulansla Hacettepe Hastanesi'ne götürülüyor Mehmet Ceyhan. 'Haftaların getirdiği bir yorgunluk olsa gerek' dedi. Görüşlerinden çok faydalandığımız bir bilim insanı. Bir kez daha belirtiyorum; şu an için sağlık durumu iyi. Hacettepe Hastanesi'nde tetkikleri yapılacak. Ben de geçmiş olsun diliyorum."

Hulki Cevizoğlu ise Mehmet Ceyhan'ın yanına gittiklerini anlatarak, "Reklam arasında tuvalete gidip yüzünü yıkamış, adeta rahatsızlık geliyorum demiş. 'Yüzümü yıkamayla geçmedi bu' dedi. Hocanın telefonundaki öğrencilerini aradık. Dicle'nin söylediği gibi Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürüyorlar. İki tane ambulans geldi, hoca hastaneye varmıştır. Muhtemelen ülserden kaynaklanan bir rahatsızlık. Hocamız açıklamasını yapacaktır" dedi.



