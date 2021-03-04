Haberler Video Haber Videoları Prof. Dr. Hüseyin Çetin: Sivrisinek koronavirüs taşımıyor

Prof. Dr. Hüseyin Çetin: Sivrisinek koronavirüs taşımıyor

Prof. Dr. Hüseyin Çetin: Sivrisinek koronavirüs taşımıyor
04.03.2021 13:36
Ana Sayfa 00:46
Aycan Yanaç’tan 'Survivor'daki...
Ana Sayfa 01:04
Prof. Dr. Hüseyin Çetin:...
Ana Sayfa 00:50
Şarkıcı Sibel Can verdiği...
Ana Sayfa 14:21
Genişletilmiş İl Başkanları...
Ana Sayfa 02:31
Müge Anlı'da aranılan kız...
Ana Sayfa 02:55
'Aşı kartı', 'aşı pasaportu'...
Ana Sayfa 00:20
Bitcoin, Ethereum ve Ripple'da...
Ana Sayfa 05:05
Müge Anlı çileden çıktı,...
Ana Sayfa 00:50
Oyuncu Merve Dizdar'dan eşine:...
Ana Sayfa 02:40
BİST 100 endeksinde...
Ana Sayfa 01:21
Oğluyla aynı dizide karşılıklı...
Ana Sayfa 03:00
İstanbul Havalimanı’nda...

Koronavirüs sürecinde en çok merak edilen konulardan biri de sivrisineklerin virüsü bir insandan başka bir insana taşıyıp taşıyamayacağı olmuştu. Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, yaptıkları araştırmanın sonucunu kamuoyuyla paylaştı.


Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, sivrisineklerin koronavirüs hastalığını taşıyabileceği endişesine açıklık getirdi. Prof. Dr. Çetin, "Sivrisinekleri koronavirüs bulaşmış kanla beslediler. Besleme sonucunda virüsü sivrisineklerin taşımadığı, hatta yumurtalarına da aktarmadıkları kanıtlandı" dedi.



Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ortaya çıkacak sivrisineklerin koronavirüs (Covid-19) hastalarından kan emip hastalığı yayabileceği şüphesiyle uzmanlar, sivrisinekler üzerinde bir dizi araştırma yaptı.

Sivrisinekler, böcekler ve vektör canlılar üzerine geniş çaplı araştırmaları bulunan AÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, sivrisineklerin koronavirüsü yayıp yaymayacağıyla ilgili yurt dışında yapılan çalışmaları inceledi. Yurt dışında bu konuda yayımlanan makaleleri de inceleyen Prof. Dr. Hüseyin Çetin, yapılan testlerde böyle bir virüs yayılımının söz konusu olmadığını söyledi.



Yurt dışındaki çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Prof. Dr. Çetin, "Yapılan çalışmada iki farklı sivrisinek türünü koronavirüs bulaşmış kanla beslediler. Besleme sonucunda virüsü sivrisineklerin taşımadığı hatta yumurtalarına da aktarmadıkları kanıtlandı. 10 günlük bir çalışmaydı bu ve önemli bir dergide de yayımlandı" dedi.



HAMAM BÖCEKLERİ VE KARASİNEKLER TAŞIR MI?
Prof. Dr. Hüseyin Çetin, diğer bazı canlıların koronavirüsün Covid-19 dışındaki türlerini taşıdığına dair bazı araştırmalar olduğunu da belirterek şöyle konuştu: "Geçmişte bazı araştırmalar yapıldı. Hamamböcekleri ve karasineklerin Covid-19 değil de diğer koronavirüsleri taşıdığına dair bilimsel yayınlar, araştırmalar var. Covid-19 ile ilgili insanlarımız rahat olabilir. Taşıdıklarına daire kesin bir kanıt yok."

Haber Videoları