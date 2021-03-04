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Başkan Erdoğan'ın öğretmeni Mehmet Yahya Kutluoğlu hayatını kaybetti

Başkan Erdoğan'ın öğretmeni Mehmet Yahya Kutluoğlu hayatını kaybetti
04.03.2021 13:23
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ÖNDER'in kurucusu ve ilk başkanı Mehmet Yahya Kutluoğlu vefat etti. Başkan Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesinden öğretmeni olan Kutluoğlu'nun cenazesi, öğle vaktinde Fatih Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığında toprağa verilecek. Öte yandan ÖNDER'den yapılan açıklamada, "ÖNDER'in kurucusu ve ilk başkanı değerli büyüğümüz Yahya Kutluoğlu vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun inşallah." denildi.


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