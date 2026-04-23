Polisten kaçtı yakalanınca gözyaşlarına boğuldu, para cezası için "Nasıl öderim?" diye sordu.

Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve uzun süren bir kovalamaca sonrası yakalanan ehliyetsiz sürücü, kendisine kesilen yüklü para cezasını duyunca gözyaşlarına boğuldu.

Ekipleri Peşine Takıp Kaçmaya Çalıştı

Atatürk Bulvarı üzerinde devriye atan asayiş ekipleri, hızla ilerleyen bir minibüse dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan 18 yaşındaki sürücü E.G. gaza basarak izini kaybettirmeye çalıştı. Polis ekipleri ile şüpheli arasında yaşanan kovalamaca anları saniye saniye kaydedilirken, ekiplerin aracın önünü kesmesiyle sürücü yakalandı.

290 Bin Liralık Faturayı Duyunca Yıkıldı

Yapılan incelemede sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Trafik ekipleri tarafından ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmek gibi çeşitli maddelerden toplam 290 bin lira para cezası uygulandı. Cezanın miktarını öğrenen genç, "Ben nasıl ödeyeyim, hiç mi insafınız yok" diyerek ağladı. 60 gün trafikten men edilen araç çekiciyle otoparka kaldırıldı.