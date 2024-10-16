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Polis ekiplerinin zor anları! Antalya'da trafikteki bikinili kadın ekiplere zor anlar yaşattı
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Polis ekiplerinin zor anları! Antalya'da trafikteki bikinili kadın ekiplere zor anlar yaşattı

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024, 18:59 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024, 18:59

Antalya Manavgat'ta bikinisiyle yola çıkarak trafiği tehlikeye atan genç kadın, ekipleri zor durumda bıraktı. Mersin'deki oğlunun yanına gitmek istediğini söyleyen kadın, uçak ve otobüslerin kendisini almadığını iddia etti. Bikinili kadının, Antalya-Alanya D-400 kara yolu Manavgat Çevreyolu Köprüsü'nde yürüyerek zaman zaman yola çıkarak ve yola çöpten aldığı kolileri fırlatması trafikte tehlike yarattı. Olay yerine gelen ekipler kadına müdahale etmek istediler ancak bu hiçte kolay olmadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde üzerinde bikinisi olan genç bir kadının trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, zor anlar yaşadı.
Genç kadın, Mersin'deki oğlunun yanına gitmek istediğini ancak uçak, otobüs ve taksilerin kendisini almadığını ileri sürdü.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI: EKİPLER HAREKETE GEÇTİ!

Antalya-Alanya D-400 kara yolu Manavgat Çevreyolu Köprüsü'nde bir kadının yola çıkarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri alarma geçirdi.
Köprüye gelen ekipler, köprüden Alanya istikametine yaklaşık 500 metre mesafede üzerinde bikini olan bir genç kadının yürüyerek gittiğini, zaman zaman yola çıktığını fark etti.

Trafiği tehlikeye atarak ilerleyen kadın ve ekiplere yaşattığı zor anlar (İHA)

ÇOCUĞUNUN YANINA GİTMEK İSTEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Ekipler, yol ortasına çöpten aldığı kolileri atan genç kadının yanına giderek yol üzerinde önlem aldı.
Polislerin yoldan kenara almak istedikleri eli ve yüzünde siyah çamur bulanmış durumdaki genç kadın, Mersin'e çocuğunun yanına gitmek istediğini, parasını ödeyeceğini söylemesine rağmen uçak, otobüs ve taksilerin kendisini götürmediğini söyledi.

Polis ekiplerinin genç kadını ikna etme süreci (İHA)

UZATILAN YARDIMA İNANMADI, TEHDİTLER SAVURDU!

Polislerin kendisine yardımcı olacaklarını söylemesine inanmayan genç kadın, kendisinin bu durumlara gelmesinden polislerin sorumlu olduğunu belirterek, üst düzey tanıdıkları olduğunu, olay yerindeki tüm polisleri Ağrı'ya sürdüreceğini söyledi.

Bikinili kadın, polis ekiplerine tehditler savurdu (İHA)

UZUN ÇABALARIN ARDINDAN OTOBÜSE BİNDİRİLDİ

Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli kadın polis, genç kadının anlattıklarını uzun süre dinleyip ikna ettikten sonra genç kadını otogara götürüp otobüse bindirmeye ikna etti.

Trafiği tehlikeye atan bikinili kadını ikna etme çalışmaları (İHA)
Genç kadın polis ekip otosuyla otogara götürülerek otobüse bindirildi.
Genç kadının otobüsle Manavgat'tan ayrılmasının ardından olay yerindeki polisler rahat bir nefes aldı.

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