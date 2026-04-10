Kadirli'de Selin Şiddeti Kamerada: Talihsiz İkilinin Son Anları

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinin yaraları sarılırken, olay günü yaşanan trajedinin boyutunu gözler önüne seren yeni görüntüler paylaşıldı. Bülbül Deresi'nin taşması sonucu hayatını kaybeden Fatih Anbarcıoğlu ve Hüseyin Kul'un bulunduğu aracın sel sularına teslim olduğu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına takıldı.

Bülbül Deresi Dakikalar İçinde Taştı

Edinilen bilgiye göre, 7 Nisan'da ilçede etkili olan şiddetli sağanak, Bülbül Deresi'nin debisini kısa sürede tehlikeli seviyelere ulaştırdı. Kadirli Öğretmenevi civarında seyreden ve içinde Fatih Anbarcıoğlu ile Hüseyin Kul'un bulunduğu otomobil, aniden yükselen taşkın sularının ortasında kaldı.

Saniyeler İçinde Gözden Kayboldular

Ortaya çıkan görüntülerde, otomobilin kontrolsüz bir şekilde sel sularına kapılarak sürüklendiği görülüyor. Çevredeki vatandaşların çaresiz bakışları arasında akıntıya direnemeyen araç, kısa bir süre sonra suyun şiddetiyle gözden kayboluyor. Kaydedilen bu anlar, selin ne denli büyük bir hızla ve yıkıcı bir güçle geldiğini bir kez daha kanıtladı.

Ekipler Cansız Bedenlerine Ulaşmıştı

İhbar üzerine bölgede başlatılan geniş çaplı arama-kurtarma çalışmaları neticesinde, talihsiz iki vatandaşın bulunduğu araç dere yatağının ilerisinde bulunmuştu. Yapılan ilk kontrollerde araç içerisindeki Anbarcıoğlu ve Kul'un hayatını kaybettiği belirlenmişti.