Kadirli'de sel aracı böyle yuttu: 2 ölü
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 7 Nisan günü yaşanan sel felaketinde, içinde bulundukları otomobille akıntıya kapılarak can veren Fatih Anbarcıoğlu ve Hüseyin Kul’un son anlarına ait dehşet görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kayıtlarda, devrilen Bülbül Deresi’nin azgın sularının aracı bir kağıt gibi sürükleyerek gözden kaybettiği anlar saniye saniye yer aldı.
Kadirli'de Selin Şiddeti Kamerada: Talihsiz İkilinin Son Anları
Bülbül Deresi Dakikalar İçinde Taştı
Edinilen bilgiye göre, 7 Nisan'da ilçede etkili olan şiddetli sağanak, Bülbül Deresi'nin debisini kısa sürede tehlikeli seviyelere ulaştırdı. Kadirli Öğretmenevi civarında seyreden ve içinde Fatih Anbarcıoğlu ile Hüseyin Kul'un bulunduğu otomobil, aniden yükselen taşkın sularının ortasında kaldı.
Saniyeler İçinde Gözden Kayboldular
Ortaya çıkan görüntülerde, otomobilin kontrolsüz bir şekilde sel sularına kapılarak sürüklendiği görülüyor. Çevredeki vatandaşların çaresiz bakışları arasında akıntıya direnemeyen araç, kısa bir süre sonra suyun şiddetiyle gözden kayboluyor. Kaydedilen bu anlar, selin ne denli büyük bir hızla ve yıkıcı bir güçle geldiğini bir kez daha kanıtladı.
Ekipler Cansız Bedenlerine Ulaşmıştı
İhbar üzerine bölgede başlatılan geniş çaplı arama-kurtarma çalışmaları neticesinde, talihsiz iki vatandaşın bulunduğu araç dere yatağının ilerisinde bulunmuştu. Yapılan ilk kontrollerde araç içerisindeki Anbarcıoğlu ve Kul'un hayatını kaybettiği belirlenmişti.