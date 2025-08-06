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PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan komisyona sabotaj

PKK elebaşı Mustafa Karasu, "Sadece bir komisyonun kurulması yetmez; bunu özellikle belirtmek isterim" diyerek pazarlığa yeltendi. Süreci baltalamak için "Apo ile görüşülsün, komisyonda "silah bırakma" konuşulmasın, yasa çıksın" gibi bir dizi şartlar koşup "Bu komisyon 2-3 ayda ne çözecek? Beklentiler karşılanmazsa dağ fare doğurur" dedi. YPG'nin Şam'a entegrasyonunun tartışıldığı bir süreçte PKK İsrail'le aynı çizgide buluştu. Karasu, "Suriye'de Kürtler ve Dürziler için adem-i merkeziyetçi yapı olsun. Şam'a baskı yapın" diye konuştu.

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