Kaçak define avı canından etti: Servet ararken mezarı oldu

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 19:47 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2026 19:51

Arkadaşı Ekiplere Haber Verdi

Tonlarca ağırlıktaki toprağın kayması sonucu 50 yaşındaki A.T. göçük altında kalarak sıkıştı. O esnada yanında bulunan ve kazıya eşlik eden arkadaşı Ş.Ç., can havliyle durumu mahalle muhtarına ve yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine ivedilikle Samsun AFAD, büyükşehir belediyesi itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin Çalışması Sonuç Vermedi

Bölgeye ulaşan kurtarma ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde toprak altından çıkarılan A.T.'nin, sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları yasa boğulurken, A.T.'nin cenazesi jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere Salıpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.