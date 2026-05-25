Sahildeki zabıta müdahalesi hastanede bitti: Olay anı saniye saniye kamerada

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 22:03 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2026 00:23

Yeni Kamera Kayıtları Dosyaya Girdi

Olay, öğle saatlerinde Avcılar ilçesine bağlı Ambarlı Mahallesi sahil şeridinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, sahilde vatandaşlara bisiklet kiralayan Mustafa A. ile bölgedeki uygunsuz bisikletleri toplamakla görevli zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Zabıta personelinin motosikletle çarptığı Mustafa A.'nın yaralandığı olaya ilişkin emniyet birimleri tarafından yürütülen soruşturmada, kazanın seyrini değiştirecek yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Motosikletin Üzerine Doğru Koştu

Basına ve sosyal medyaya yansıyan yeni görüntülerde, zabıta ekiplerinin sahildeki müdahalesini tamamladıktan sonra bölgeden ayrılmak üzere motosikletle hareket ettiği görülüyor. Bu sırada duruma tepki gösteren 60 yaşındaki Mustafa A., hızla kalkış yapan ve seyir halinde olan zabıta motosikletinin üzerine doğru koşmaya başlıyor. Motosiklet sürücüsü, kendisine doğru ani bir hamleyle koşan vatandaşı fark etmesine rağmen duramayarak yaşlı adama çarpıyor.

Sağlık Durumu Takip Ediliyor

Çarpmanın şiddetiyle savrularak yere düşen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mustafa A., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ortaya çıkan yeni görüntüler, olayın kaza mı yoksa karşılıklı bir arbede mi olduğu yönündeki incelemelere yeni bir boyut kazandırdı.