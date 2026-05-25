Kediyi ezmemek için manevra yaptı: Kontrolden çıkan araç plaja uçtu!

Giresun’da yola fırlayan kediye çarpmak istemeyen sürücü direksiyonu kırınca araç savrularak Eğrice Plajı'na yuvarlandı. Feci kazada 4 kişi yaralandı.

Kediye Çarpmamak İsterken Kontrolden Çıktı

Kaza, Giresun'un Piraziz ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Maden Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Giresun istikametinden Ordu yönüne doğru seyir halinde olan Seyithan I. idaresindeki otomobil, yola aniden fırlayan bir kedi nedeniyle tehlikeye girdi. Sürücünün hayvana çarpmamak amacıyla ani bir manevra yapması sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, savrularak yol kenarındaki Eğrice Plajı'na uçtu.

Çevredeki Vatandaşlar Yardıma Koştu

Kumsal alana düşerek durabilen araçta bulunan yolcular Semanur K., Alpaslan K., Talha K. ve Bağül N. çarpmanın etkisiyle yaralandı. Kazayı gören sahil esnafı ve çevredeki vatandaşlar, yaralılara yardım etmek amacıyla hızla araca doğru koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan 4 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla ivedilikle Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu

