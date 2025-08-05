Karabük’te orman yangını paniği: Alevler karayoluna yaklaştı

Karabük'ün Arıcak Köyü sınırları içerisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve iş makinesi sevk edildi.

Alevlerin hızla yayılması üzerine Karabük-Zonguldak karayolu da risk altına girdi. Sarp ve ulaşımı güç arazide ekipler, yangına karadan müdahale ediyor. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.