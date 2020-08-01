Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Katilin barında çalışan Ceren'den şüpheleniyoruz

01.08.2020 15:43

Son dakika haberine göre, vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ve annesi Şefika Gültekin özel açıklamalarda bulundu. Baba Gültekin, "Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz. Kızımın kaybolmadan önce bir AVM'de yemek yerken görüntüleri ortaya çıktı. Burada Ceren yanına gelerek, onunla tehdit eder gibi bir konuşma yapıyor. Sonra da kızım, o adamın arabasına biniyor. Ceren ortaya çıksın ve bütün bildiklerini anlatsın." dedi.