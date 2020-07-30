Muğla'da Cemal Metin Avcı, üniversiteli Pınar Gültekin'i boğup yaktı. Tutuklandı. Eşi Eda ise boşanma davası açtı. Avukatı şu açıklamayı yaptı: Müvekkilim travma geçiriyor.
Cemal Metin Avcı'nın, eşi Eda Avcı dün Muğla Aile Mahkemesi'ne boşanma davası için dilekçe verdi.
KATİL TEK
Pınar Gültekin, eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından katledildi. Soruşturma sürerken korkunç bir iddia gündeme geldi. Ailenin avukatı, katilin cinayet anında tek olmadığını söyledi.
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da evli ve bir çocuk babası eski sevgilisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından katledildi. Gültekin ailesinin avukatlığını, Dr. Rezan Epözdemir üstlendi. Daha önce Münevver Karabulut ve Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun da avukatlığını yapan Epözdemir, cinayette Avcı'ya yardım edenlerin olabileceğini söyledi. "Failin soğukkanlı hareketleri cinayetin tasarlanarak işlendiğini gösteriyor. Şüphelinin ifadeleri çelişkili. Olay öncesi, olay esnası ve olay sonrası baz sinyal kayıtlarını istedik" dedi.
Cemal Metin Avcı'nın, eşi Eda Avcı dün Muğla Aile Mahkemesi'ne boşanma davası için dilekçe verdi.
Pınar'ın annesi Şefika Gültekin, cenaze töreninde "Kameralara baktım. Tek kişi değildi ama tek kişi yakalanmış" demişti.
DELİLLER TOPLANIYOR
Avukat Dr. Epözdemir, dosyanın kısa sürede hazırlanacağını söyledi. "Ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla ilgili dosyanın hazırlanacağı kanaatindeyim. Otopsi raporu daha gelmemiş, otopsi raporunun ve delillerin toplanması aşamasındayız" dedi.
PINAR'I UNUTMADI
Datome, korkunç bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin'i unutmadı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Pınar Gültekin, mekanın cennet olsun. Artık yeter! Bu, kabul edilemez" yazdı.