Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından katledildi. TAKVİM'e konuşan Gültekin ailesi, cinayete yardım edenlerin olduğunu söyledi. Baba Sıddık Gültekin, "Planlı bir cinayet bu. Kızım katilin bütün telefonlarını engellemiş. Kızım kaybolmadan önce AVM'de, katilin barında çalışan Ceren isimli şahısla görüşüyor. Sonra da kızım, o adamın arabasına biniyor. Benim için birinci şüpheli Ceren. Kızımı tehditle o adamın arabasına bindirdi" dedi.







Anne Şefika Gültekin ise kızının kaybolduğu gün kendisini aradığını söyledi. "İçime ateş düştü" diyen acılı anne, acısını şöyle dile getirdi: O katil, insan değil, mahlukat. Pınarımı son kez göremedim bile. Göstermediler bana cenazesini. Yavrumdan yana hiçbir şey kalmamış. Öyle bir yanık kokusu ki burnumdan hiç çıkmıyor o koku. Oysa benim güzel yavrum öyle güzel kokardı ki... Nasıl kıydı bu cani yavruma. Büyük bir acı var içimde.







KATİL TEK DEĞİL

Baba Sıddık Gültekin, katile yardım edenler olduğunu söyledi. "Pınar 1.80 boyunda kız. Katil cılız. Nasıl taşıyacak o varili, nasıl taşıyacak kızımın cesedini? Fizik kurallarına aykırı" dedi.



GÜL KİREKLO