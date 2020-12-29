Pınar Gültekin’in acılı babası Takvim’e konuştu: Ahlaksız teklifi yapan vekili CHP biliyor

Pınar Gültekin’in acılı babası Sıddık Gültekin, Takvim’e özel açıklamalarda bulundu. Gültekin, CHP'li bir vekil ile ilçe başkanı beni aradı. Davadan vazgeçmemi istedi. Ben de "sizin kızınız olsa vazgeçer miydiniz?" dedim. Veli Ağbaba ve Özgür Özel'e durumu anlattım. Araştıracaklarını söylediler. 4 Ocak'taki duruşma sonrası ismini açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin TAKVİM'e konuştu. Ahlaksız teklifi yapan CHP'linin ismini, parti yöneticilerine verdiğini söyledi.

Taciz ve tecavüz olaylarıyla çalkalanan CHP, şimdi de Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili iddialar yüzünden köşeye sıkıştı. CHP'li bir Muğla milletvekilinin davadan vazgeçmesi için baba Sıddık Gültekin'i aradığı kesinlik kazandı.











Suçlanan vekillerden Süleyman Girgin, "Ben taziye için aradım" diyor.







Baba Gültekin, kendisini arayan vekilin Hürriyet'ten Fatih Çekirge'ye "Ben taziye için aradım" diyen CHP'li vekil Süleyman Girgin'in olup olmadığı yönünde net bir cevap vermedi.









Cemal Metin Avcı, hunharca öldürüp yaktığı Pınar Gültekin'in cesedini, varile koyup üzerine beton atmıştı.