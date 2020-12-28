



CHP'Lİ VEKİLDEN SKANDAL SAVUNMA

Konuyla ilgili CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in kendisini aradığını aktaran Çekirge, Girgin'in skandal savunmasına da yer verdi.





İşte aileyi aradığını itiraf eden CHP'li vekilin skandal savunması;

"Sayın Çekirge,

Pınar Gültekin cinayetine ilişkin yazınızı herkes gibi dehşetle okudum ve ürperdim. Yazıda bir Muğla milletvekilinin işaret ediliyor olması nedeniyle zan altında kalan 4 Muğla milletvekili olarak hızla görüntülü bir görüşmeyle bir araya geldik. Yazıyı değerlendirdik. Diğer 3 Muğla milletvekili arkadaşım davayla ilgilendiklerini ancak aileyle hiçbir zaman bir görüşme yapmadıklarını ifade ettiler. Yazınıza konu olan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'e taziye telefonu açan tek milletvekili olarak konuya açıklık getirmesi gerekenin ben olduğum kanaatine vardım.

Ben, 22 Temmuz'da cenazenin Bitlis'in Hizan ilçesinde defnedilmesinin ardından 23 Temmuz günü saat 18.57 civarında cep telefonumdan kendisiyle 1-1.5 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmede yalnızca taziye dileklerimi ve olaydan duyduğum üzüntüyü ilettim. Yazıda bahsi geçen ifadeleri kullanmam mümkün değildir. Oğlu canavarca bir cinayet işleyen Ayten Avcı ile de olaydan sonra ne yüz yüze bir görüşme ne bir mesajlaşma ne de bir telefon görüşmem kesinlikle olmamıştır. Bu olayı ve davayı ilk günden beri takip ediyoruz. Katilin hiçbir indirimden yararlanmadan en ağır şekilde cezalandırılması için Muğla milletvekilleri olarak elimizden geleni yapacağız. Bugünkü yazınız ışığında sizin gibi değerli bir gazeteciye konuya ilişkin olan biteni tüm açıklığıyla anlatma gereği hissettim. Saygılarımla."

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan: Açıklama yapmak için iddiaya ismin netleşmesini bekleyeceğiz.AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete: 10-15 gün önce de Muğla'da CHP İl Meclis Üyesinin, sekreterini taciz ettiği gündeme geldi. Taciz mağduru kadın, olayı il başkanına söylüyor, il başkanı da 'Sizi barıştıralım' diyor. Tacizi kapatmaya çalışan il başkanı, cinayeti örtmeye çalışan bir milletvekili. CHP'nin Muğla'daki profili bu.AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen: CHP Muğla milletvekili eğer şerefin varsa hemen istifa et. Biz Bodrum'da katil vekili görmek istemeyiz. Bodrum'a gelirsen çok misafirperver olmayız, haberin olsun.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Bugüne kadar sürekli dile getirdikleri kadın hakları, kadına şiddet ve tecavüz gibi konularda ne kadar samimiyetsiz olduklarına bir kez daha şahit olduk. CHP, tüm değerleri rafa kaldırmış durumda, çöküşün eşiğine geldiler. Bir CHP'li vekilin hunharca katledilmiş bir genç kızımızın ailesine 'davadan vazgeçin' dediği iddiası son derece vahim. Alçak bir katili korumak görevi bir milletvekilinin görevi değil. Bir milletvekilinin böyle adi bir suç davasına müdahil olabilme ihtimali dahi korkunç. Hukuk, insani ve vicdani değerler bu kadar ayaklar altına alınamaz. Kılıçdaroğlu'nun bir süre yalan ve hakaret siyasetine ara verip bu konunun üstüne gitmesi gerekiyor. Söz konusu ahlaksız ve insanlık dışı iddialara rağmen adalet yerini bulacaktır.MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: İddialar doğruysa bunun izahı mümkün değil. Ortada vahşice bir cinayet var. Kim böyle bir şeye sahip çıkarsa bu sapkınlıktır. Bu hiçbir şekilde izah edilemez.MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy: Eğer bir milletvekili iddia edildiği gibi bu konuda devreye girmişse bu, vicdanlarının tamamen köreldiğini gösterir. İnşallah bu yaşanmamıştır, böyle bir şey yapmamışlardır.