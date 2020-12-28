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Taciz, tecavüz skandallarıyla çalkalanan CHP'de şimdi de bir vekilin, Pınar Gültekin cinayetinde taraf olduğu iddia edildi. Acılı babaya, "Davadan vazgeç" dediği belirtildi!



Vahşi cinayete kurban giden Pınar Gültekin olayında CHP'nin bir Muğla milletvekilinin aileye "Davadan vazgeç" dediği iddia edildi. Tecavüz, taciz ve şantaj iddialarıyla çalkalanan CHP'deki bu son iddia skandal olarak nitelendirildi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bir CHP'li vekilin hunharca katledilmiş bir genç kızımızın ailesine 'Davadan vazgeçin' dediği iddiası son derece vahim. Alçak bir katili korumak bir vekilin görevi değil" dedi. İddiayı Hürriyet Yazarı Fatih Çekirge köşesine taşımıştı. Çekirge, CHP'li vekilin baba Sadık Gültekin'i aradığını, davadan vazgeçmesini istediğini, babanın da "Bunu duymamış olayım. Sizin kızınızı diri diri yakıp, üzerine beton dökseler bunu ister misiniz?" dediğini yazmıştı.