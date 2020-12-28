Muğla'da cani Metin Avcı, üniversiteli Pınar'ı boğup yaktı. Varile koyup üstüne beton attı. Herkes katilin en ağır cezayı alması için kampanya başlattı.
CHP'li bir Muğla vekili, baba Sadık Gültekin'i aradı. "Davadan çekilin" çağrısı yaptı. Şoka uğrayan acılı baba ağladı: Bir vekil nasıl böyle bir ahlaksız teklifte bulunabilir.
Acılı baba Sadık Gültekin 4 Ocak'ta vekilin ismini açıklayacak.
Katil Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, CHP üyesiydi. Ancak cinayetten sonra istifa etti.
KAN DONDURAN TEKLİF!
Taciz, tecavüz skandallarıyla çalkalanan CHP'de şimdi de bir vekilin, Pınar Gültekin cinayetinde taraf olduğu iddia edildi. Acılı babaya, "Davadan vazgeç" dediği belirtildi!
Vahşi cinayete kurban giden Pınar Gültekin olayında CHP'nin bir Muğla milletvekilinin aileye "Davadan vazgeç" dediği iddia edildi. Tecavüz, taciz ve şantaj iddialarıyla çalkalanan CHP'deki bu son iddia skandal olarak nitelendirildi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bir CHP'li vekilin hunharca katledilmiş bir genç kızımızın ailesine 'Davadan vazgeçin' dediği iddiası son derece vahim. Alçak bir katili korumak bir vekilin görevi değil" dedi. İddiayı Hürriyet Yazarı Fatih Çekirge köşesine taşımıştı. Çekirge, CHP'li vekilin baba Sadık Gültekin'i aradığını, davadan vazgeçmesini istediğini, babanın da "Bunu duymamış olayım. Sizin kızınızı diri diri yakıp, üzerine beton dökseler bunu ister misiniz?" dediğini yazmıştı.
VEKİLİN ADINI 4 OCAK'TA AÇIKLAYACAK
Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "İddialar doğru... Sadık Bey, kendisine bu teklifi yapan vekilin ismini davanın görüleceği 4 Ocak tarihinde açıklayacak" dedi.
CHP Muğla Milletvekilleri Süleyman Girgin, Burak Erbay, Suat Özcan ve Mürsel Alban iddia ile ilgili ortak bir açıklama yapacaklarını bildirdiler.