Pınar Gültekin'i öldürüp cesedini yakan katil Cemal Metin Avcı'nın benzin istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı

21.07.2020 17:37

Muğla'da bir süredir kayıp olarak aranan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni, Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde bulundu. Birçok kişinin ifadesine başvuran ekipler, gözaltına aldığı genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı'nın söylemlerinin tutarsız olduğunu fark etti. Jandarma Genel Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nda üst makamlara olayla ilgili sunulan bilgi notunda, ''Yapılan incelemede İl merkezinde bulunan bir petrol istasyonundan 16 TL’lik benzin aldığı tespit edilmiş, yapılan kamera incelemesinde benzini iki adet pet şişede aldığı tespit edilerek, kapsamlı yapılan sorgusu neticesinde ikrarda bulunmak zorunda kalmıştır.'' denildi. İşte katilin benzin istasyonunda kayda geçen görüntüleri...