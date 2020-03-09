Petrol fiyatlarının dibi görmesinin ardından akaryakıtta dev indirim! Benzin 78, motorin 63 kuruş düşecek 09.03.2020 15:22

OPEC’de yaşanan gerilim ve Çin’de ortaya çıkan Koronavirüs petrol fiyatlarında ciddi dalgalanmalara neden oldu. Fiyatların aşağı yöndeki seyri en fazla petrolde net ithalatçı konumda olan Türkiye’nin işine yaradı. Edinilen son dakika bilgilerine göre, söz konusu dalgalanmalar pompaya yansıyacak. Bu kapsamda pompada salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısı benzinde 78, motorinde ise 63 kuruşluk indirim göründü.