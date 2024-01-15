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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024, 08:18 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024, 08:21

Pençe Kilit bölgesinde şehit olan askerlerimiz son yolculuklarına uğurlandı

Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'nın alçak saldırısında şehit olan kahraman askerlerimiz memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez için Kahramanmaraş’ta, şehit Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu için Giresun’da, şehit Sözleşmeli Er Kemal Batur için Niğde’de, şehit Sözleşmeli Er Murat Atar için Ordu’da, şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin için Eskişehir’de, şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen için Aksaray’da tören düzenlendi.

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