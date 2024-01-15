Türkiye genelinde 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerin heyecanı tüm şehirleri sararken, siyasi partiler de seçim hazırlıklarını son hızla sürdürüyor. Belediye başkan adaylarının kim olacağına dair meraklı bekleyiş ise yakın zamanda sona erecek.

MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ

Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart yerel seçimle ilgili 3 il ve 52 ilçe belediye başkan adayını daha duyurdu.

İL

Elazığ - Murat Aygen

Isparta - Yusuf Ziya Günaydın

Kars - Ötügen Senger

İLÇE

Ankara/Ayaş - Mehmet Kirazdibi

Antalya/Korkuteli - Sadık Önal

Denizli/Buldan - Mesut Sarıbaloğlu

Eskişehir/Alpu - Alpaslan Kokulu

İzmir/Çeşme - Esat Tanık

Kayseri/Bünyan - Selahattin Metin

Konya/Çumra - Fatih Demirci

Konya/Doğanhisar - Savaş Özdemir

Konya/Emirgazi - Nurişen Koçak

Trabzon/Beşikdüzü - Barış Öztürk

Afyonkarahisar/Sandıklı - Melek Yavuz

Afyonkarahisar/İhsaniye - Hamit Çakır

Aksaray/Ağaçören - Fevzi Yalman

Aksaray/Eskil - Niyazi Alçay

Aksaray/Gülağaç - Doğan Başbuğ

Aksaray/Güzelyurt - Sadullah Er

Aksaray/Ortaköy - Ahmet Koyuncu

Aksaray/Sarıyahşi - Doğan Mutlu

Aksaray/Sultanhanı - Fiyay Şanlı

Çankırı/Atkaracalar - Ali Rıza Küçükkutlu

Çankırı/Bayramören - Halil Muratoğlu

Çankırı/Çerkeş - Nurullah Öztürk

Çankırı/Eldivan - Alpaslan Aşlar

Çankırı/Kızılırmak - Erol Şentürk

Çankırı/Kurşunlu - Şerafettin Uslu

Çankırı/Korgun - Hasan Hüseyin Kozan

Çankırı/Orta - Ömer Bezcı

Çankırı/Şabanözü - Ahmet Gümüş

Çankırı/Yapraklı - Ömer Güngör

Erzincan/Otlukbeli - Yusuf Tektaş

Erzincan/Kemaliye - Mehmet Karaman

Erzincan/Kemah - Cevdet Bayram

Erzincan/Çayırlı - Oktay Efe

Erzincan/Üzümlü - Lütfü Yakut

Erzincan/Ilıç - Mehmet Elçi

Erzincan/Tercan - Mehmet Yılmaz

Gümüşhane/Kelkit - Birol Toğlu

Gümüşhane/Şiran - Mutlu Özel

Gümüşhane/Köse - Turgay Kesler

Gümüşhane/Torul - Evren Evrim Özdemir

Gümüşhane/Kürtün - Enver Şen

Kastamonu/Bozkurt - Bozkurt Ekeş

Kastamonu/Çatalzeytin - Ahmet Demir

Kastamonu/Devrekani - Kenan Öz

Kastamonu/Doğanyurt - Şerafettin Ortaç

Kastamonu/Hanönü - Metin Yamal

Kastamonu/İhsangazi - Hayati Sağlık

Kastamonu/İnebolu - Engin Uzuner

Kastamonu/Seydiler - Mehmet Erdoğan

Kastamonu/Şenpazar - Suat Saygın

Kastamonu/Taşköprü - Yıldıran Yüksel

Kastamonu/Tosya - Volkan Kavaklıgil

Geçtiğimiz hafta MHP, 31 Mart seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın isimlerini açıkladı. Mersin adayı Serdar Soydan olurken, Manisa adayı ise Cengiz Ergün oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın isimlerini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir, 12 il ve 41 Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır." ifadelerine yer verdi.