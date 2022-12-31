Papa 16. Benedictus öldü! Eski Papa'nın vefat haberini Vatikan duyurdu

Vatikan, eski Papa 16. Benedictus'un 95 yaşında öldüğünü duyurdu.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, selefi Benedict için dua talep edip "Hepinizden Papa Emeritus Benedict için özel dualarınızı istiyorum. O çok hasta" demişti.

600 YIL SONRA İSTİFA EDEN İLK PAPA'YDI

Papa II. Jean Paul'ün yerine 78 yaşında gelen 16. Benedict, Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar skandallarının ardından yaşlılığını gerekçe göstererek 2013'de istifa etmişti.

Benedict, 600 yıl aradan sonra istifa eden ilk Papa olmuştu. Papa Francis, 13 Mart 2013'te Papa Benedict'in yerini alarak Latin Amerika'dan gelen ilk Papa olmuştu.