Özgür Özel ’peç’ yalanını köpürttü!

Geçtiğimiz aylarda yaşanan “teğmenler” krizinin ardından CHP yandaşları şimdi de “peç” yalanıyla sahneye çıktı. Konya’daki pilotların kolundaki Atatürk imzalı peçlerin, MSB’de görevli bir Başçavuş tarafından kaldırtıldığı iddia edildi. Söz konusu iddiayı "Yolsuzluk ve Şaibe" iddialarıyla boğuşan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel de köpürttü. Ancak Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgi ve görüntülere göre olayın merkezinde "Atatürk imzası" değil, üniformalarda bulunması gereken standart ve tek tip uygulama var. Söz konusu olayda Başçavuş, pilotların taktığı peçlerin birbirinden farklı olduğunu fark etti. Kimilerinin sol kola, kimilerinin sağ kola taktığı peçlerin oluşturduğu düzensizlik üzerine, yönergeler gereği tek tip ve standart bir görünüm talep etti.