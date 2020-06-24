Özerklik hayali kuran CHP’li Soyer’e Yunan’a teslim olan Kara Hasan Paşa’yı hatırlattı

24.06.2020 01:00

A Haber’de yayınlanan Satır Arası programında, Eski Bakan Bülent Akarcalı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tunç Soyer’i, emrinde 26.000 Mehmetçik olmasına rağmen Yunan’la anlaşıp Selanik’i terk eden Kara Hasan Paşa ile benzeten Akarcalı, ‘’Bu işin sonu kayyumla biter’’ dedi.

Tunç Soyer'in neye soyunduğu az çok anlaşılıyor. Onun bir dedesi var; araştırsın önce, onu örnek alsın. Daha başarılı olur. Kim o dedesi? Akraba olarak dedesi değil de fikir dedesi. 26 Ekim 1912'de emrinde 26.000 tane aslan gibi Mehmetçik varken, Yunan'la anlaşıp Selanik'i Yunan'a teslim eden Hasan Tahsin Paşa; sonra adı Kara Hasan oluyor, oğlu Yunan vatandaşı oluyor. İstanbul'da gıyaben yargılanıp idama mahkum edildiği için de kaçıyor, İtalya'ya yerleşiyor.

''BU İŞİN SONU KAYYUMLA BİTER''

Şimdi Soyer İzmir'e layık, Türkiye'ye layık bir belediye başkanı olmak yerine ikinci bir Kara Hasan Paşa olmak istiyorsa kendi bilir ama Kara Hasan Paşa'nın da başına gelenler kendisinin de başına gelir bu işin sonu kayyumla biter. Kendisi doğrudan doğruya, yaklaşımlarıyla, tavrıyla, konuşmasıyla çok kötü emsal oluyor, balık baştan kokar. Kendisinin verdiği ufak işaretler içerideki ve dışarıdaki Türk düşmanları bir ateşleme olarak alırlar.