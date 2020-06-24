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Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif TBMM'de kabul edildi!

Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif TBMM'de kabul edildi!
24.06.2020 00:25

Son dakika haberi... Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen teklif ile 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra, Yüksek Adalet Divanı'nın verdiği tüm kararlar hükümsüz hale getirilecek.


Son dakika haberi... Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen teklif ile 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra, Yüksek Adalet Divanı'nın verdiği tüm kararlar hükümsüz hale getirilecek.

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