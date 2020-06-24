Camilerde sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de namaz kılınabilecek

Son dakika haberine göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından camilerde sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilecek şekilde sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de namaz kılınabileceğini açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından camilerde sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilecek şekilde sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de namaz kılınabileceğini açıkladı.
Camilerimizi Cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) June 23, 2020
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Camilerimizi Cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin." dedi.