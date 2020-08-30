Özel okullarda yüzde 8 olan KDV indirimi yüzde 1'e çekildi. Söz konusu indirim, 1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak. Özel okullarda KDV değişikliğini içeren Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Özel okullarda KDV indirimi
30.08.2020 04:55
- Özel okullarda KDV indirimi
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