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Özel okullarda KDV indirimi

Özel okullarda KDV indirimi
30.08.2020 04:55

Özel okullarda yüzde 8 olan KDV indirimi yüzde 1'e çekildi. Söz konusu indirim, 1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak. Özel okullarda KDV değişikliğini içeren Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


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