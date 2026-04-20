Osmaniye'de yangın paniği: Alev alev yanan otomobil söndürüldü

Osmaniye'nin Şirinevler Mahallesi'nde akşam saatlerinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Galericiler Sitesi mevkisinde, Şehit Onur Deniz Mesleki Eğitim Merkezi'nin arka kısmında bulunan bir araçtan dumanlar yükselmeye başladı.

İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Alevlerin kısa sürede otomobili sarması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine ivedilikle Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla alevler çevredeki diğer araçlara ve binalara sıçramadan söndürüldü.