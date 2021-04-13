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Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan doktor ve savcı arasında yaşanan olaya ilişkin açıklama!

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan doktor ve savcı arasında yaşanan olaya ilişkin açıklama!
13.04.2021 01:56
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Osmaniye'de Cumhuriyet Savcısı M. B.'nin Osmaniye Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde görevli Dr. Kemal Gökhan Günel'i, kendisini muayene etmediği iddiasıyla ifadeye çağırdığı iddia edildi. Konuya ilişkin Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Savcılığın açıklamasında Dr. Günel'in güvenlik görevlilerine aşağılayıcı şekilde Savcı M.B.'nin dışarı çıkarılması talimatını verdiği, M.B.'nin şikayeti üzerine hakaret suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Nöbetçi doktor, aynı gün Başsavcılığımızca şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak, serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi


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