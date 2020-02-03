Haberler Video Niğde’de bıçaklı kavga sonucu 17 yaşındaki Okan Savi hayatını kaybetti
Niğde’de bıçaklı kavga sonucu 17 yaşındaki Okan Savi hayatını kaybetti

Niğde’de bıçaklı kavga sonucu 17 yaşındaki Okan Savi hayatını kaybetti

03.02.2020 11:29

Niğde merkez Yeni Çarşı Matbaa sokakta M.A.A ile Okan Savi tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle M.A.A yanında taşıdığı bıçakla Okan Savi’yi yaraladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Savi olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları