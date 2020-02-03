Niğde’de bıçaklı kavga sonucu 17 yaşındaki Okan Savi hayatını kaybetti 03.02.2020 11:29

Niğde merkez Yeni Çarşı Matbaa sokakta M.A.A ile Okan Savi tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle M.A.A yanında taşıdığı bıçakla Okan Savi’yi yaraladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Savi olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.