Haberler Video Haber Videoları 'Nefret ve ayrımcılık' <a href="/index/tanju-ozcan?type=2" class="">Tanju Özcan</a> hakkında <a href="/index/sorusturma?type=2" class="">soruşturma</a> başlatıldı!

'Nefret ve ayrımcılık' Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı!

'Nefret ve ayrımcılık' Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı!
28.07.2021 10:27 - Son Güncelleme: 28.07.2021 10:35
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Bolu Belediye Başkanı hangi partili? Tanju Özcan'ın skandal sözleri sonrası vatandaşlar arama motorlarından Özcan'ın hangi partiden olduğunu aratıyorlar. Son dakika haberine göre Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamaları sırasındaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı. CHP'li Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyrukluların belediyenin bazı hizmetlerinden 10 kat fazla ücret ödeyerek faydalanması yönünde karar alınacağını söylemişti.


Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamaları sırasındaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Özcan'ın ifadelerine yönelik yapılan suç duyurularına ilişkin dilekçeler işleme konuldu.

Başsavcılığın, Özcan hakkında, "görevi kötüye kullanma" ile "nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlattığı öğrenildi.

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