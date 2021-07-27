Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan "sözlerimin arkasındayım" çıkışı!

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların şehirden ayrılmaları için su ve katık vergilerine 10 kat zam yapılması için belediye meclisine önerge vereceğini açıkladı. Özcan'ın açıklamaları büyük tepki toplayınca partisi acil bir açıklama yaparak durumu toparlamak zorunda kaldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik görüşlerinin kendisini bağladığını belirterek, "Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır." ifadelerini kullandı. Son olarak Bolu Belediye Başkanı Özcan, bir açıklama daha yaparak CHP'li Seyit Torun'a, "Düşüncelerimin arkasındayım kimseye şirin görünme gibi bir derdim yok." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bolu'da yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.



TEPKİ ÇEKİNCE "PARTİ GÖRÜŞÜMÜZ DEĞİL" DEDİLER

"Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ın yabancılar ile ilgili görüşleri kendisini bağlamaktadır." vurgusu yapan Torun, şunları kaydetti:

"CHP'nin tutumu, Genel Merkezimiz ile temas kurduğunda kendisine iletilmiştir. Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır. Bolu Belediyesinin değerli Meclis Üyelerinin de aksi bir karar almayacağına inanıyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde iktidara geldiğimizde, ülkemizin gerçek beka sorunu olan sığınmacı sorununu, kimseyi mağdur etmeden çözecek, Suriyeli misafirlerimizi güven içinde ülkelerine uğurlayacağız. Ancak bu süre zarfında partimizin kırmızı çizgisi, hangi ırktan ve inançtan olursa olsun, hiçbir insanın ayrımcılığa maruz kalmaması, mağdur edilmemesidir."





ÖZCAN DOZAJI YÜKSELTTİ

CHP'li Özcan, Torun'la görüştüğünü ancak kararının arkasında durduğunu belirtti. Özcan, 'Düşüncelerimin tamamının arkasındayım. Ben sonradan Cumhuriyet Halk Partili olanlardan değilim. Birilerine şirin görünme gibi bir derdim yok.' dedi.

"BAŞIMIZA BELA OLACAKLAR"

Suriye'de halkına baskı uygulayan Esad rejiminden kaçarak Türkiye'ye sığınan mültecileri birçok kez hedef alan Kılıçdaroğlu "Suriyeliler başımıza bela olacak" demişti.