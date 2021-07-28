Haberler Video Haber Videoları <a href="/index/david-keynes?type=2" class="">David Keynes</a> kimdir? <a href="/index/bylock?type=2" class="">ByLock</a>'un <a href="/index/lisans-sahibi?type=2" class="">lisans sahibi</a> <a href="/index/tutuklandi?type=2" class="">tutuklandı</a> |Son Dakika Video Haber

David Keynes kimdir? ByLock'un lisans sahibi tutuklandı |Son Dakika Video Haber

David Keynes kimdir? ByLock'un lisans sahibi tutuklandı |Son Dakika Video Haber
28.07.2021 10:38
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Son dakika haberine göre FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olduğu ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı ortaya çıktı.


FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olduğu ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Keynes hakkında 17 Aralık 2020'de yakalama emri çıkartıldı.

FETÖ ile iltisakı nedeniyle kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan Keynes'in avukatınca 4 Mart 2021'de verilen dilekçede, Keynes'in Türkiye'ye gelerek etkin pişmanlık hükümleri kapsamında beyanda bulunmak istediğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıyla avukatı aracılığıyla yapılan ikna görüşmeleri sonunda 9 Haziran saat 10.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelerek kendiliğinden teslim olan Keynes, burada gözaltına alındı.

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