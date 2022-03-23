NATO ile Rusya arasında çatışma olacak mı? Nükleer tehdide nasıl yanıt verilecek? NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten flaş açıklamalar

NATO üyesi 30 ülkenin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında ortaya çıkan durumu, NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunu görüşmek üzere yarın bir araya gelecek.

STOLTENBERG'TEN ZİRVE ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Genel Sekreter Stoltenberg, kritik NATO zirvesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Stoltenberg'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Yarın NATO üyesi ülkelerin liderleri Ukrayna'ya desteğini tekrar ortaya koyacak. Ukrayna'nın nefsi müdafaa hakkı vardır. 2014'ten beri müttefikler Ukrayna'yı eğitmekte ve kabiliyetlerini artırmaktadır. Ukrayna halkı cesurluk örneği göstererek ön cephede savaşmaktadır. Biz de anti tank yanında drone, İHA, mühimmat sağlamaktayız ve milyonlarca mülteciye kapılarımızı açtık.

Siber savunma ve Ukrayna'nın kendisini nükleer ve radyolojik tehditlerde koruması konusunda anlaşmayı planlıyoruz. Putin'in ortaya çıkardığı tek şey, ıstırap, acı ve ölümdür. Savaşın Ukrayna ötesine geçmeyi önlemekle sorumluyuz. Böyle bir şey olursa daha fazla yıkım ve ölüm olacaktır.



Çin'in bu krizdeki rolünü de ele alınmasını bekliyorum. Pekin, Moskova'ya katıldı. Çin, Rusya'ya siyasi destek verdi, buna bariz yalanları yaymak da değil.

"BARIŞ ÇANTADA KEKLİK DEĞİL"

"Çin'in rolü çok önemli. Bağımsız karar alma konusunu tartışmaya açtılar. Dezenformasyon konusu da önümüzde durmaktadır. Müttefikler olarak Rusya'nın bu işgaline destek verilmesinin önüne geçmeyi planlıyoruz. BMGK'nın da üyesi olan Çin'in sorumlu bir şekilde davranması çağrısında bulunuyoruz. Bu savaşın barışçıl bir şekilde sona ermesi çağrısını Çin'e de yapıyoruz.

Belarus'un kararı durumu karmaşık bir hale getiriyor.

Önemli güvenlik sorunları, savunma alanına önemli yatırımlar yapılmasını gerektirir. Barış artık hiç kimse için çantada keklik değil."



"BELARUS'A ÇAĞRI"

"Rusya'nın savaşını desteklememesi için derhal barışçıl çözüm çağrısı yapmasını istiyoruz. Belarus da işgale olan müdahilliklerini sona erdirmeli. Yarın alacağımız kararların uzun vadeli etkileri olacak. Güvenliğimizi arttıracağız."

TÜM MÜTTEFİKLERE DESTEK SÖZÜ

Son haftalarda hatırı sayılır bir teyakkuzda güç gönderdik. Eşi benzeri görülmemiş NATO varlığı var Baltık'ta, buna Estonya da dahil. Hem sayı hem de savaş grubu sayısı katlandı. Yaklaşık 40 bin asker direkt olarak NATO komutasında. Bu çok ciddi bir ek güç anlamına geliyor Doğu kanadında. Hazırız, müttefiklerimizi koruyacağız. Her türlü saldırıya karşılık vermeye de hazırız.



BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILACAK

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

ZELENSKIY KONUŞACAK

Toplantıya Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de telekonferansla bağlanarak konuşma yapması, NATO'dan hava savunma sistemleri temin edilmesiyle uçuşa yasak bölge talep etmesi bekleniyor.

Olağanüstü nitelikli zirve toplantısında liderlerin gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasındaki gelişmeler bulunuyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirveyi duyurduğu açıklamasında, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonuçlarını, Ukrayna'ya güçlü desteğimizi ve güvenliğimizdeki yeni gerçeklik karşısında NATO'nun caydırıcılık ve savunmasının daha da güçlendirilmesini ele alacağız." ifadesini kullanmıştı.

NATO, Kasım 2021'den beri Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınağını artırması nedeniyle bu ülkeye tepki göstermiş ve Avrupa'nın doğusundaki varlığını artırmaya başlamıştı. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırı başlatmasından sonra da bu hamlelere hız verildi.

Özellikle Baltık ülkeleri ve Polonya'daki çok uluslu muharebe birliklerine takviye yapıldı. Bölgeye de çok sayıda savaş uçağı ve savaş gemisi gönderildi. Ayrıca daha önce NATO'nun bir muharip birliğinin bulunmadığı Romanya'ya da askerler konuşlandırıldı.

Stoltenberg'in iki hafta önce verdiği bilgiye göre, Rusya'ya karşı alınan tedbirler çerçevesinde NATO'nun yüksek hazırlıklı durumda 130 jeti, en kuzeyden Akdeniz'e kadar 200 gemisi ve ilave binlerce askeri Avrupa'nın doğusunda ve yakınlarında bulunuyor.

NATO, Rusya ile ortaya çıkan gerginliğin ardından tarihinde ilk kez Mukabele Kuvveti'ni harekete geçirmişti. Son olarak 16 Mart'ta yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ittifakın Avrupa'nın doğusundaki uzun vadeli konumlanması görüşülmüştü.