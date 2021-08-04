Haberler Haber Videoları Muğla'da yangın! Kızkumu Plajını çevreleyen dağlar yanıyor! İlk görüntüler geldi!

Muğla'da yangın! Kızkumu Plajını çevreleyen dağlar yanıyor! İlk görüntüler geldi!

Muğla'da yangın! Kızkumu Plajını çevreleyen dağlar yanıyor! İlk görüntüler geldi!
04.08.2021 15:10 - Son Güncelleme: 04.08.2021 15:10
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Muğla Marmaris yangınında 7. gün. Alevler, Orhaniye Mahallesi'nde bulunan, dünyaca ünlü Kızkumu Plajını çevreleyen dağlara ulaştı. Rüzgar nedeniyle alevler zaman zaman dağların eteklerine inerek, yerleşim yerlerini tehdit ediyor.


Marmaris'te Turgut, Turunç ve Orhaniye mahallelerinde dağların üst kısımlarında yoğunlaşan alevlere müdahale sürüyor. Nem oranının yüzde 10, rüzgarın saatteki hızının 50 kilometreleri bulduğu yangın bölgelerinde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Alevler, Orhaniye Mahallesi'nde bulunan, dünyaca ünlü Kızkumu Plajını çevreleyen dağlara ulaştı. Rüzgar nedeniyle alevler zaman zaman dağların eteklerine inerek, yerleşim yerlerini tehdit ediyor.
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