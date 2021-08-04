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İstanbul Beykoz'da orman yangını!

İstanbul Beykoz'da orman yangını!
04.08.2021 13:43 - Son Güncelleme: 04.08.2021 13:43
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Son dakika haberi... Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.


Türkiye peş peşe çıkan orman yangınlarıyla mücadele ederken bir yangın haberi de İstanbul'dan geldi. Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
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