Müge Anlı'dan Kuruluş Osman mesajı: Bu akşam hepimiz Atv'de yeniden buluşalım... 20.11.2019 14:20

Müge Anlı, Atv ekranlarında bu akşam saat 20.00'da ekrana gelecek olan Kuruluş Osman hakkında duygularını paylaştı. Hafta içi her gün Atv ekranında Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile izleyici karşısına çıkan başarılı sunucu Müge Anlı, 20 Kasım canlı yayında Kuruluş Osman mesajı verdi. "Bu akşam ben de büyük bir merakla bekliyorum Kuruluş Osman'ı" diyen Müge Anlı'ya, programdaki Avukat Rahmi Özkan da, ""Önemli bir tarihi bilgi Müge Hanım. Osmanlı devletini kuruluşundan itibaren birçok kişi bilmiyor. Seyredilmesi tatbiki ve nazari bilgileri tazeleyecek." sözleriyle eşlik etti.

Müge Anlı, Kuruluş Osman hakkında, "Bu akşam ben de merakla bekliyorum. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman dizisi başlıyor saat 20.00'da. Ben de aylardır merak ediyorum çünkü çok büyük platolar kuruldu. Atv bu diziye müthiş bir heyecanla hazırlandı. Dilerim keyifle izlersiniz." dedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Avukat Rahmi Özkan da Müge Anlı'nın sözlerine, "Önemli bir tarihi bilgi Müge Hanım. Osmanlı devletini kuruluşundan itibaren birçok kişi bilmiyor. Seyredilmesi tatbiki ve nazari bilgileri tazeleyecek." şeklinde eşlik etti.