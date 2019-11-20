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  • 20.11.2019 14:20
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 14:44

'dan mesajı: Bu akşam hepimiz Atv'de yeniden buluşalım...

, Atv ekranlarında bu akşam saat 20.00'da ekrana gelecek olan hakkında duygularını paylaştı. Hafta içi her gün Atv ekranında Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile izleyici karşısına çıkan başarılı sunucu Müge Anlı, 20 Kasım canlı yayında Kuruluş Osman mesajı verdi. "Bu akşam ben de büyük bir merakla bekliyorum Kuruluş Osman'ı" diyen Müge Anlı'ya, programdaki Avukat Rahmi Özkan da, ""Önemli bir tarihi bilgi Müge Hanım. Osmanlı devletini kuruluşundan itibaren birçok kişi bilmiyor. Seyredilmesi tatbiki ve nazari bilgileri tazeleyecek." sözleriyle eşlik etti.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 20 Kasım günü Atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında dizisi hakkında duygularını paylaşan Müge Anlı'ya programın avukatı Rahmi Özkan da eşlik etti.

Müge Anlı, Kuruluş Osman hakkında, "Bu akşam ben de merakla bekliyorum. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman dizisi başlıyor saat 20.00'da. Ben de aylardır merak ediyorum çünkü çok büyük platolar kuruldu. Atv bu diziye müthiş bir heyecanla hazırlandı. Dilerim keyifle izlersiniz." dedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Avukat Rahmi Özkan da Müge Anlı'nın sözlerine, "Önemli bir tarihi bilgi Müge Hanım. Osmanlı devletini kuruluşundan itibaren birçok kişi bilmiyor. Seyredilmesi tatbiki ve nazari bilgileri tazeleyecek." şeklinde eşlik etti.

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kayılar ihanetin pençesine düşüyor!

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir.

Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

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