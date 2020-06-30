Müge Anlı'dan canlı yayında yaşanan gerginlik hakkında açıklama! Stüdyoda olay çıkmıştı...

30.06.2020 14:35

Müge Anlı canlı yayınında ele alınan esrarengiz Sinop yangını olayında ortalık karıştı. Sinop'un Türkeli ilçesindeki Yazıcı köyünde çıkan yangında Özkaya Ailesi'ne ait ahşap ev kül olmuştu. 105 yaşındaki Hanife Özcan, 28 yaşındaki Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya'nın olduğu evde çıkan korkunç yangının sebebi ve sonrasında yaşananlar herkesi şoke etti. Ardı arkası kesilmeyen iddialar hakkında şüpheler, yangında kaybolan Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya'ya çevrildi! Müge Anlı Whatsapp ihbar hattını kilitleyen Sinop yangını ile ilgili taraflar, (26 Haziran 2020 Cuma) Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda karşı karşıya geldi ve Satılmış Bey ile Şenay Hanım'ın sözleri taraflar arasında gergin anlara neden oldu. O anlar bazı haber sitelerinde 'Konuk canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü' şeklinde yer almıştı. Tecrübeli sunucu Müge Anlı'dan konuyla ilgili açıklama geldi.